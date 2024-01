Stabiele intrinsieke waarde Sofina

(ABM FN) De intrinsieke waarde per aandeel van Sofina is in de tweede jaarhelft van 2023 stabiel gebleven. Dit bleek maandag nabeurs uit de nieuwsbrief van de holding, de dertiende inmiddels.

Op 31 december bedroeg de intrinsieke waarde 272 euro per aandeel. Dat was eind juni 277 euro. Dat komt neer op een waardering van 9,0 miljard euro, 0,2 miljard euro minder dan een half jaar eerder.

De waarde van de beleggingsportefeuille daalde van 9,1 naar 8,9 miljard euro. Dit bedrag wordt uitgesplitst tussen directe investeringen ter waarde van 4,7 miljard euro en Sofina private fondsen, goed voor 4,2 miljard euro. Eind juni was dit respectievelijk 4,9 en 4,3 miljard euro.

De belangrijkste nieuwe investering in het afgelopen halfjaar was de Deense softwarespecialist EG A/S. Sofina leidde de investeringsronde van 400 miljoen euro. "Het is onze grootste software-investering tot op heden, en de eerste in Scandinavië", aldus Sofina maandag.

Twee andere investeringen die Sofina uitlichtte zijn Biobest en Green E Origin, ofwel GEO.

Verder bleek dat de belegging in Byju voortaan door Sofina wordt beschouwd als "immaterieel". Daarnaast is ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, niet langer de de grootste participatie van Sofina. Dit is inmiddels Cognita. Nummer drie en vier in de lijst zijn Petit Forestier en Drylock Technologies.

Anderzijds profiteerde Sofina van de beursgang van Mamaearth in India. Ook werd volgens de holding met succes het belang in Colruyt verkocht. Een bedrijf waarin Sofina in 1976 voor het eerst in investeerde.

Eind maart komt de holding met de definitieve cijfers over 2023.

Maandagavond wees Sofina in de nieuwsbrief op de "geopolitieke fragmentatie", maar bijvoorbeeld ook de vergrijzing, de beweging naar CO2-neutraal en kunstmatige intelligentie, ofwel AI. "Als belegger focussen we op deze trends."