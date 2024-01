Verwachtingen voor Netflix hooggespannen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Netflix

(ABM FN-Dow Jones) De verwachtingen voor de resultaten van Netflix over het vierde kwartaal zijn hooggespannen. Sinds de publicatie van de sterke resultaten over het derde kwartaal, steeg het aandeel Netflix met circa 40 procent. Netflix sloot het derde kwartaal af met iets meer dan 247 miljoen betalende abonnees. Dat is ruim twee keer zoveel als Disney, de nummer 2 in de markt. Analisten verwachten dat Netflix in het vierde kwartaal circa 8,8 miljoen betalende abonnees heeft toegevoegd, wat ongeveer gelijk zou zijn aan het voorgaande kwartaal. Sinds de eerste helft van 2020, destijds in de coronacrisis, groeide Netflix niet meer zo hard. Bij de publicatie van de cijfers over het derde kwartaal medio oktober, meldde Netflix voor het vierde kwartaal te rekenen op een winst van 2,15 dollar per aandeel op een omzet van 8,7 miljard dollar. In het vierde kwartaal van 2022 behaalde Netflix een omzet van ruim 7,8 miljard dollar met een winst per aandeel van 0,12 dollar. Verder zei Netflix voor heel 2023 te rekenen op een vrije kasstroom van circa 6,5 miljard dollar. Dat was flink meer dan de minimaal 5 miljard dollar waar Netflix bij de halfjaarcijfers nog van uitging. Tot slot sprak Netflix toen de verwachting uit dat de operationele marge in 2023 zou uitkomen aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 18 tot 20 procent. In 2022 bleef deze marge steken op 18 procent. In 2024 ziet Netflix ruimte om de marge verder op te voeren naar 22 tot 23 procent. Het Amerikaanse streamingbedrijf publiceert dinsdag nabeurs de kwartaalcijfers. Het aandeel Netflix noteerde maandag onveranderd op 482,83 dollar. Bron: ABM Financial News

