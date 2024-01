La Française des Jeux doet bod op Unibet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) La Française des Jeux heeft een overnamebod gedaan op het Zweedse Kindred, moederbedrijf van onder meer Unibet, in een poging om de Britse rivaal Entain naar de kroon te steken. FdJ maakte maandag bekend dat het 130 Zweedse kroon per aandeel biedt op Kindred, wat overeenkomt met een waardering van 2,6 miljard euro. De overnamesom biedt een premie van 24 procent ten opzichte van de slotkoers van Kindred op 19 januari, en van 35 procent op het gemiddelde van de laatste dertig handelsdagen. In het weekend werd de ophanden zijnde deal al gemeld door zakenkrant The Wall Street Journal, die een overnamesom van ongeveer 2,5 miljard dollar noemde. Door de fusie zou het tweede gokbedrijf in Europa ontstaan, met sterkere omzet- en winstgroeicijfers. Dit zou het dividend per aandeel met meer dan 10 procent moeten verhogen vanaf 2025, aldus FDJ. Vijf grote aandeelhouders met een gecombineerd belang van 27,9 procent hebben hun aandelen al aangemeld onder dit bod. FDJ doet het bod gestand als minimaal 90 procent van de stukken in handen is. FDJ wil concurreren met het Britse beursgenoteerde Entain, bekend van Ladbrokes, en het in Dublin gevestigde Flutter Entertainment, eerder bekend als Paddy Power Betfair. In november nam FDJ al Premier Lotteries Ireland over, de nationale loterijoperator van Ierland, voor 350 miljoen. De groep wil alleen actief zijn op gereguleerde markten "of die op weg zijn om gereguleerd te worden". De overname van Kindred zou FDJ's sportweddenschappen en online gokactiviteiten uitbreiden in verschillende andere Europese markten, waaronder Nederland en België. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.