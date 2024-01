Musk ontkent dat deel van financiering voor AI-startup binnen is Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk ontkent dat zijn startup voor kunstmatige intelligentie, xAI, voor 500 miljoen dollar aan toezeggingen van investeerders heeft binnengehaald. "Dit klopt gewoon niet," zei Musk op zijn social media platform X, in reactie op een bericht van persbureau Bloomberg, dat schreef dat xAI mikt op 1 miljard dollar aan investeringen. De startup is in gesprek over een waardering van 15 tot 20 miljard dollar, hoewel de voorwaarden in de komende weken nog kunnen veranderen, meldde Bloomberg verder op basis van bronnen. "Dit is nepnieuws van Bloomberg", aldus Musk op X. Bron: ABM Financial News

