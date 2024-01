Beursblik: ING verhoogt koersdoel Fastned Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft vrijdag het koersdoel voor ING verhoogd van 27,00 naar 29,00 euro, maar met een onveranderd Houden advies. Dit bleek uit een rapport van de bank. De recente kwartaalupdate van Fastned werd door de analisten van ING als neutraal bestempeld. De omzet en de brutowinst verrasten niet, terwijl de pijplijn een meevaller met zich meebracht. De uitrol van nieuwe stations gaat echter in een lager dan voorzien tempo. ING besloot de ramingen voor de uitrol in 2025 en 2026 te verlagen, maar voor de jaren daarna juist te verhogen. "We verwachten nog altijd dat Fastned in 2030 839 stations heeft", aldus de bank. Reden om het koersdoel te verhogen zijn de hogere waarderingen voor sectorgenoten, aldus ING. Het aandeel Fastned noteerde vrijdag 1,8 procent hoger op 28,50 euro. Bron: ABM Financial News

