John Bean benadert Marel weer met verbeterd overnamevoorstel

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) John Bean Technologies heeft Marel opnieuw een hoger overnamevoorstel voorgelegd. Dit maakte Marel vrijdagochtend bekend. John Bean is inmiddels bereid om 3,60 euro per aandeel Marel neer te tellen. Aandeelhouders van Marel kunnen kiezen om volledig in cash te worden betaald, in aandelen John Bean of in een combinatie van cash en aandelen. Indien wordt gekozen voor een betaling in aandelen dan ontvangen de aandeelhouders van Marel voor elk aandeel 0,0407 aandelen John Bean. Steeds hoger Medio december zei John Bean bereid te zijn om 3,40 euro per aandeel Marel te betalen. Dat was al een verhoging ten opzichte van de 3,15 euro die het voorheen bereid was te betalen. Ook ditmaal worden de overnameplannen gesteund door Eyir Invest, dat 24,7 procent van de aandelen Marel bezit. John Bean wil nog in het lopende kwartaal een bod op Marel lanceren, waarna de overname naar verwachting in de tweede helft van dit jaar wordt afgerond. Het aandeel Marel sloot donderdag op 3,11 euro. Bron: ABM Financial News

