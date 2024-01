Ajax bereikt overeenstemming met Jordan Henderson Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft overeenstemming bereikt met Jordan Henderson over zijn komst naar Amsterdam. Dit maakte de Amsterdamse voetbalclub donderdagavond bekend, zonder financiële details prijs te geven. De middenvelder kwam het afgelopen half jaar uit voor Al-Ettifaq. Met de club uit Saoedi-Arabië bereikte de 81-voudig Engels international onlangs een akkoord over de ontbinding van zijn lopende contract. Volgens trainer John van het Schip voldoet de 33-jarige Henderson aan het gewenste profiel van "een ervaren middenvelder met leiderschapskwaliteiten". De transfervrije voormalige speler van Sunderland en Liverpool tekende bij Ajax een overeenkomst voor de duur van tweeëneenhalf jaar, tot en met 30 juni 2026. Bron: ABM Financial News

