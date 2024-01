Morgan Stanley verlaagt koersdoel Aperam Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft het koersdoel voor Aperam verlaagd van 33,00 naar 31,00 euro met handhaving van het Gelijkgewogen advies. Dit bleek donderdag uit een rapport van de zakenbank. De raming voor de EBITDA voor 2024 werd door de bank herzien en ligt nu 12 procent onder de consensus. Morgan Stanley vindt de sector voor roestvast staal nog altijd laag gewaardeerd met een korting van 34 procent ten opzichte van het langetermijngemiddelde en 30 procent ten opzichte van de sector constructiestaal. De bank uitte in het rapport de voorkeur voor constructiestaal boven roestvast staal. Binnen de laatste groep gaat de voorkeur van de bank niet uit naar Aperam, maar eerder naar Acerinox, vanwege het verdienvermogen. Morgan Stanley ziet het grootste risico in de aankomende kwartaalcijfers zich ook bij Aperam aftekenen, gezien de hoge consensusverwachtingen. De vrije kasstroom zou een steunpilaar moeten worden in het licht van de seizoensgebonden instroom van werkkapitaal. Aperam noteerde donderdag 0,5 procent hoger op 28,94 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.