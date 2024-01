Lagere opening voor Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet, met beleggers in een voorzichtige stemming na een lang weekend en een erg zwak economisch cijfer voorbeurs uit New York.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden een half uur voor de opening tot 0,3 procent in het rood.

Een veel zwakker dan verwachte index voor de industrie in de regio New York, bekend als de Empire State index, trok de aandacht voor de opening van de handel. De index daalde van 14,5 positief tot 43,7 negatief. Economen rekenden op 4,0 negatief. Daarmee daalde de index naar het laagste niveau sinds mei 2020.

Het kwartaalcijferseizoen hervatte met de resultaten van de grote zakenbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley.

De verwachtingen voor het kwartaalcijferseizoen zijn gematigd voor de bedrijfswinsten, terwijl de waarderingen relatief hoog zijn, mede door de verwachting van renteverlagingen door de Fed en lagere lange rentes, volgens DataTrek Research.

De Treasury's maakten dinsdag een inhaalslag, na de sprong omhoog van de rendementen op Duitse bunds, nadat ECB-beleidsmaker Robert Holzmann maandag in een interview in Davos zei dat aanhoudende inflatie de ECB kan verhinderden om dit jaar de rente te verlagen. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 4,011 procent.

Holzmann staat bekend als een monetaire havik, maar de uitspraak, die tegenwicht moet bieden tegen te sterke hoop bij beleggers op spoedige renteverlagingen dit jaar, rijmt met recente pogingen van de Amerikaanse Federal Reserve om de verwachtingen te temperen over het mogelijke tempo van monetaire versoepeling dit jaar.

"Ik voel dat het eerste kwartaal van dit jaar kan worden gemarkeerd door de bewustwording dat het te vroeg is voor de centrale banken om de rente te verlagen, tenzij er iets echt negatiefs gebeurt, zoals een nieuwe bankencrisis, vastgoedcrisis of andere schuldencrisis", aldus Swissquote Bank.

De uitslag van de Republikeinse voorverkiezingen in Iowa verraste niet. Voormalig president Donald Trump won maandag. Volgens Frank Vrancken van Bank Edmond de Rothschild was de zege wel veel groter dan verwacht. Als dit zich binnen een paar weken tijdens de voorverkiezingen in New Hampshire zou herhalen, lijkt de weg naar het Witte Huis wijd open te liggen voor Trump.

Voor Europa is het volgens Rabobank beter als Nikki Haley en niet Trump wint. "Europa mag in haar handjes knijpen mocht Haley aan de macht komen, aangezien zij wél een voorstander is van internationale organisaties als de NAVO, in tegenstelling tot Trump", aldus analisten van Rabobank.

Toenemende spanning in het Midden-Oosten vergroot de angst dat de verstoring van het scheepsverkeer door de Rode Zee kan leiden tot meer inflatiedruk. Ondanks recente luchtaanvallen op doelen van Houthi's in Jemen zal die militante groep schepen rond de Rode Zee blijven aanvallen, voorziet SPI Asset Management.

De olieprijs steeg 0,5 procent tot 73,15 dollar voor een vat WTI-olie. Brent werd 0,9 procent duurder op 78,83 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde op 1,0891. Bij het sluiten van de Europese beurzen op maandag stond er 1,0954 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Goldman Sachs steeg in de handel voorbeurs 0,9 procent. De zakenbank boekte een hoger dan verwachte winst van 5,48 dollar per aandeel, waar analisten op 3,62 dollar rekenden. Dat was 3,32 dollar een jaar eerder.

Morgan Stanley leek 2,5 procent lager te openen, nadat de omzet op peil bleef, maar de winst daalde door bijzondere posten. De nettowinst kwam uit op 0,85 dollar per aandeel in het vierde kwartaal. Analisten rekenden op 1,07 dollar, tegen 1,31 dollar een jaar eerder.

Apple verwijdert een sensor voor het meten van zuurstof in het bloed uit sommige van zijn smarthorloges, om een geschil over een patent te vermijden. Het aandeel daalde 1,9 procent in de handel voorbeurs.

Boeing meldde dat de levering van zijn 737 MAX toestel aan China meer vertraging oploopt na het incident bij een toestel van Alaska Airlines, dat in de lucht een deel van zijn romp verloor. Het aandeel daalde voorbeurs 2,8 procent.

Tesla lijkt bijna 2 procent lager te openen, nadat topman Elon Musk zei dat hij AI en roboticaproducten liever buiten het bedrijf om bouwt, als hij geen controlerend stemrecht van 25 procent krijgt.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen waren maandag gesloten. Vrijdag bleef Wall Street dichtbij huis. De S&P 500 steeg minder dan 0,1 procent op 4.783,83 punten en de Nasdaq sloot nagenoeg vlak op 14.972,76 punten. De Dow Jones index leverde 0,3 procent in op 37.592,98 punten.