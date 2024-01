Barrick Gold produceert meer goud Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) Barrick Gold Corp heeft in het vierde kwartaal meer goud geproduceerd dan een kwartaal eerder. De koperproductie was gelijk aan die in het derde kwartaal. Dit maakte het mijnbouwbedrijf uit Toronto dinsdag bekend. De goudproductie kwam volgens voorlopige cijfers uit op 1,05 miljoen ounce. Dit was volgens Barrick de hoogste kwartaalproductie in 2023. Voor koper kwam de productie uit op 113 miljoen pond. In heel 2023 kwam de goudproductie uit op 4,05 miljoen ounces, conform de outlook die Barrick bij de cijfers over het derde kwartaal presenteerde. De koperproductie kwam vorig jaar uit op 420 miljoen pond. Dat was aan de onderkant van de outlook. Barrick rekende op 420 tot 470 miljoen pond. De goudprijs bedroeg in het vierde kwartaal gemiddeld 1.971 dollar per ounce. Voor koper was dit 3,70 dollar per pond. Het aandeel Barrick Gold lijkt dinsdag 2,2 procent lager te openen. Bron: ABM Financial News

