Fastned breidt uit naar Spanje

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft in Spanje een contract getekend voor de bouw van een snellaadstation en met nog eens zes stations op de planning. Dit maakte het Nederlandse snellaadbedrijf dinsdagochtend bekend. Spanje is het negende land waar de onderneming actief wordt. Het eerste station komt in de omgeving van Madrid en heeft acht laadpunten. De exacte locatie van de overige zes stations worden later bekend gemaakt. Volgens Fastned gaat deze stap bijdragen aan het doel om in Europa 1.000 snellaadstations neer te zetten. Fastned gaf dinsdag geen financiële details vrij. Bron: ABM Financial News

