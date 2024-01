ING: zwakke trend bij Randstad houdt aan

(ABM FN-Dow Jones) Randstad heeft last van een verzwakking van de trends in eindmarkten, naast tegenwind op de valutamarkten. Dit stelde ING donderdag in een rapport.

Voor het vierde kwartaal houdt ING rekening met een daling van de autonome omzet, exclusief valuta-effecten, van 8,3 procent op jaarbasis. ING raamt het negatieve effect van valuta op 3,5 procent door een zwakkere dollar en de Argentijnse peso.

Volgens ING ligt de consensus voor de EBITA voor het vierde kwartaal tussen de 255 en 260 miljoen euro. ING mikt zelf op 255 miljoen euro, maar de bank zou niet verbaasd zijn als het resultaat uiteindelijk lager uitvalt. ING refereerde aan de winstwaarschuwing van de Britse recruiter Hays, eerder deze week.

ING verwacht niet dat de operationele kostendiscipline in de afgelopen kwartalen een tegenvaller kan voorkomen, mede door de nodige investeringen.

In de kernmarkten van de VS, Frankrijk, Nederland, België is de trend verzwakt. ING verwacht dat in het vierde kwartaal met name permfees, eenmalige vergoedingen voor de definitieve plaatsing van kandidaten bij opdrachtgevers, verder verzwakken. In het derde kwartaal tekende zich daarin al een daling op jaarbasis van 22 procent.

In het vierde kwartaal van 2022 bleken permfees in Europa nog sterk. ING houdt voor het vierde kwartaal rekening met een afname van 30 procent op jaarbasis.

De brutomarge komt in de verwachting van ING over het vierde kwartaal uit op 20,5 procent. Ook hier ziet ING risico's aan de onderkant vanwege de zwakke trend in perm.

ING heeft Randstad op de kooplijst staan met een koersdoel van 80,00 euro.

Randstad noteerde donderdag op een groen Damrak 0,7 procent hoger op 52,58 euro.