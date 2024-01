Maurits Hendriks weg bij Ajax Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Directeur Sport Maurits Hendriks verlaat Ajax per 1 maart. Dat maakte de Amsterdamse voetbalclub woensdagmiddag bekend. Hendriks besloot eerder dan gepland te stoppen, in goed overleg met de Raad van Commissarissen. Het contract van Hendriks liep nog tot 15 november 2024. "Het is zowel een mooie als leerzame tijd geweest bij deze monumentale club, met hoogte- en dieptepunten", aldus Hendriks. "Ik ben nu toe aan een nieuwe bestuurlijke rol om te brengen wat ik professioneel van mijzelf verlang." Voorzitter van de Raad van Commissarissen Michael van Praag bedankte Hendriks voor zijn inzet bij de ontwikkeling van bouwproject de Nieuwe Toekomst en het vrouwenvoetbal van Ajax. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.