Koerssprong Juniper door mogelijk bod van HPE

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van Juniper Networks stegen dinsdag sterk, na mediaberichten dat Hewlett Packard Enterprise in vergevorderde gesprekken is om de netwerkdienstverlener over te nemen voor circa 13 miljard dollar. HPE, een van de pioniers van de technologiesector, zou zichzelf door deze overname willen katapulteren naar het tijdperk van de artificiële intelligentie. Een deal zou deze week al kunnen worden aangekondigd, schreef The Wall Street Journal maandag op basis van gesprekken met betrokken personen. Het aandeel steeg dinsdag met 22 procent. De waarde van HPE daalde echter juist met meer dan 8 procent. De beurswaarde van Juniper steeg zo naar bijna 12 miljard dollar, terwijl de marktwaarde van HPE tot bijna 21 miljard dollar daalde. Juniper, gevestigd in Californië, maakt producten voor communicatienetwerken, en heeft ook een AI-bedrijf dat als Mist AI bekendstaat. HPE, uit Texas, biedt clouddiensten aan. Bron: ABM Financial News

