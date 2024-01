Boeing moet deel vliegtuigen aan de grond houden Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De aandelen van vliegtuigbouwer Boeing zullen maandag naar verwachting zo’n 8 procent lager openen, nu bekend is gemaakt dat de Amerikaanse toezichthouder meerdere vliegtuigen aan de grond houdt voor inspectie na het incident bij Alaska Airlines. De Federal Aviation Administration zei zaterdag dat ongeveer 171 vliegtuigen wereldwijd moeten worden geïnspecteerd, voordat ze weer mogen vliegen. Deze inspectie is van toepassing op Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen en luchtvaartmaatschappijen die actief zijn op Amerikaans grondgebied. Deze actie is het directe gevolg van het incident van afgelopen vrijdag op een vlucht van Alaska Airlines, waarbij een onderdeel van het vliegtuig ontplofte en een gat in de zijkant van het vliegtuig veroorzaakte. Boeing is de afgelopen jaren al zwaar onder de loep genomen nadat in 2018 en 2019 in totaal 346 mensen omkwamen bij twee afzonderlijke vliegtuigongelukken waarbij een Boeing 737-8 MAX-vliegtuig betrokken was. Dit type vliegtuig stond vervolgens twintig maanden aan de grond vanwege inspecties. Echter, of dit nieuwe incident weer zal leiden tot afzeggingen van bestellingen bij Boeing valt te betwijfelen. Zowel Boeing als Airbus bezitten ruime orderportefeuilles, zo bleek uit de laatste cijfers. Airbus heeft ongeveer 8.000 achterstallige bestellingen uitstaan en Boeing volgens de laatste cijfers 5.324. Uitstellen of afzeggen kan daardoor voor vliegtuigmaatschappijen betekenen dat er weer achteraan de rij moet worden aangesloten en de levering van nieuwe vliegtuigen lang kan duren. De koersval van Boeing zal maandag wel impact hebben op de Dow Jones index, gezien de weging van grofweg 4,4 procent van het aandeel in de index. Voorbeurs daalden de futures op de Dow met grofweg 188 punten. Ook de aandelen van Alaska Airlines zullen naar verwachting lager openen en noteerden voorbeurs zo’n 4,2 procent lager. Bron: ABM Financial News

