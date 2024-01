Alibaba koopt meer eigen aandelen in Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alibaba Group heeft in het vierde kwartaal de inkoop van eigen aandelen opgevoerd tot een bedrag van 2,9 miljard dollar, tegen 1,7 miljard dollar in het derde kwartaal. Dat bleek dinsdag uit documenten die het bedrijf indiende bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. De e-commercereus uit China kocht in heel 2023 voor 9,5 miljard dollar eigen aandelen in, waardoor het aantal uitstaande aandelen met 3,3 procent daalde, meldde Alibaba. Beleggers willen graag dat het bedrijf aandelen blijft inkopen. Dit stuwt de aandelenkoers op. Alibaba heeft ook voldoende middelen om dit te doen. In september had het bedrijf 62 miljard dollar aan contanten, ongeveer een derde van de marktwaarde van circa 190 miljard dollar. Alibaba kan nog voor 11,7 miljard dollar eigen aandelen inkopen onder het huidige mandaat dat de aandeelhouders gaven. Het aandeel Alibaba daalde dinsdag in New York met 3,0 procent. Bron: ABM Financial News

