Ajax benoemt Danny Blind tot commissaris

Beeld: Ajax Images

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft Danny Blind benoemd tot lid van de raad van commissarissen. Dit maakte de Amsterdamse voetbalclub woensdagavond laat bekend, na een buitengewone aandeelhoudersvergadering. De benoeming van Blind tot commissaris is per direct geformaliseerd en geldt tot en met de algemene aandeelhoudersvergadering in november 2027. Blind was in de periode van april 2018 tot augustus 2021 ook al lid van de raad van commissarissen. Zoals al eerder bekend werd gemaakt zal Alex Kroes als algemeen directeur beginnen per 15 maart 2024, daartoe is hij inmiddels formeel door de raad van commissarissen benoemd. Bron: ABM Financial News

