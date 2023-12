Apple mag nieuwste smartwatches weer in de winkels verkopen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Apple

(ABM FN) Apple mag zijn nieuwste smartwatches weer in de winkels en online verkopen, nadat een importverbod op de horloges tijdelijk werd opgeheven. Dit maakte het bedrijf donderdagmorgen bekend. Er werd door de Amerikaanse FTC een importverbod opgelegd aan Apple voor de nieuwste smartwatches, vanwege een patentgeschil. Apple tekende een bezwaar aan en dat werd ingewilligd. Apple heeft een software-update beloofd waarmee het de betreffende patenten niet zal schenden. Dit betekent dat de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2, naast andere nieuwere modellen, weer verkocht mogen worden. Rond 12 januari wordt besloten of de door Apple getroffen maatregel voldoende is om het patentgeschil op te lossen. Bron: ABM Financial News

