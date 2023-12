Kleine winst voor AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft Kerstmis goed verteerd. De AEX sloot woensdag 0,2 procent hoger op 786,84 punten. De meeste professionele partijen hebben vermoedelijk hun boeken al gesloten. De beleggers die wel aanwezig waren, moesten het stellen zonder veel richtinggevend nieuws. De euro/dollar steeg naar 1,1114 en olie werd een procent goedkoper. Aanvallen van de Houthi-rebellen in de Rode Zee houden aan en veel zeetransporteurs vinden de situatie nog te gevaarlijk om het Suezkanaal te gebruiken. Zij verkiezen de route langs de Zuid-Afrikaanse Kaap de Goede Hoop, ondanks dat deze route veel meer tijd vergt. Stijgers en dalers In de AEX herstelde Prosus iets met een koerswinst van 2,4 procent. Tencent, de belangrijkste deelneming van Prosus, won vandaag in Hongkong 4 procent. Vorige week schrokken Chinese gamebedrijven nog van strengere regels die Beijing voorstelde om gameverslavingen tegen te gaan. Tencent en Prosus leverden toen fors in. Maar mogelijk valt die regelgeving minder streng uit dan aanvankelijk gevreesd. Verder wonnen ABN AMRO en NN 1,5 en 1,1 procent. ArcelorMittal en Wolters Kluwer verloren 0,5 en 0,8 procent. In de AMX steeg AMG met 4.6 procent. Een dochter van AMG heeft een overeenkomst bereikt over de overname van de Vanadium Redox Flow Battery activiteiten van J.M. Voith. Alfen en OCI werden 4,0 en 2,7 procent duurder. Daarentegen daalden Corbion en Basic-Fit 0,6 en 2,3 procent. Bij de smallcaps ging Kendrion aan de leiding met een koerswinst van 3,9 procent. Vivoryon won 1,6 procent. Avantium en Azerion daalden 1,2 en 2,3 procent. Het lokaal genoteerde Alumexx won 17,9 procent. Vorige week deed het aandeel ook al goede zaken, nadat een accountant was gevonden en daarmee een gedwongen beursexit werd voorkomen. Wall Street Aan het einde van de Europese beursdag noteerden de Amerikaanse markten zonder grote koersuitslagen. Bron: ABM Financial News

