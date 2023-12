Kok groter in Alumexx Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Martijn Kok heeft een groter belang in Alumexx gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 21 december 2023. Kok meldde een kapitaalbelang van 25,16 procent met een stemrecht van eveneens 25,16 procent. Het belang wordt middellijk reëel gehouden. Op 31 maart dit jaar meldde Kok nog een kapitaalbelang van 21,29 procent in Alumexx. Het aandeel Alumexx steeg donderdag hard, met 34 procent, nadat Alumexx woensdagavond meldde dat het in KPMG een accountant had gevonden. Daarmee voldoet Alumexx aan de eisen die Euronext eerder stelde. Euronext maakte in oktober van dit jaar bekend dat acht beursgenoteerde bedrijven uitstel kregen tot uiterlijk 15 januari 2024 om een getekende opdrachtbrief voor een accountant aan te leveren om zo genoteerd te mogen blijven op Euronext Amsterdam. Wet op het financieel toezicht De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang. Bron: ABM Financial News

