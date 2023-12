Beursblik: Moody's overweegt lagere kredietrating voor OCI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Moody's verwacht de kredietwaardigheid van OCI te verlagen. Dit bleek vrijdag uit een melding van het kredietbureau. Momenteel heeft OCI bij Moody's een kredietrating van Baa3 met een stabiele outlook, maar het kredietbureau gaat hier opnieuw naar kijken. Volgens Moody's is er wel wat veranderd na de verkoop van onder meer het belang in Fertiglobe en dochterbedrijf Iowa Fertilizer Company voor in totaal ruim 7 miljard dollar. Hierdoor zal OCI flink krimpen, waardoor de operationele flexibiliteit afneemt. De productiecapaciteit zal met circa 60 procent teruglopen en de EBITDA met nog een veel groter percentage. "Het bedrijf heeft aangegeven zijn kredietprofiel te willen verbeteren door de schulden terug te brengen en de opbrengsten te herinvesteringen in het bedrijf, maar het is onduidelijk op welke manier OCI daar invulling aan gaat geven." Bron: ABM Financial News

