Air France-KLM overweegt juridische stappen na Europese uitspraak coronasteun

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM en Air France overwegen juridische stappen na twee uitspraken van het Europees Hof, waarbij een besluit van de Europese Commissie van 2020 en een besluit van de Commissie van 2021, die verschillende Franse staatssteunmaatregelen tijdens de Covid 19-crisis goedkeurden, nietig werden verklaard. Dit meldde het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern donderdagavond, in reactie op de uitspraak van de Europese rechter een dag eerder. "Air France-KLM en Air France zullen deze arresten zorgvuldig bestuderen en de gevolgen ervan beoordelen. Ze zullen overwegen of ze op juridische gronden beroep zullen aantekenen bij het Hof van Justitie van de Europese Unie", zei Air France-KLM donderdag. Tegelijkertijd zullen Air France-KLM en Air France "bijdragen aan een eventuele uitwisseling tussen de Franse staat en de Europese Commissie met het oog op de goedkeuring van eventuele nieuwe goedkeuringsbesluiten." Air France-KLM wees er verder op dat Air France-KLM en Air France "hebben voldaan aan alle voorwaarden voor beëindiging van alle staatssteun." In april dit jaar werd het laatste deel van de coronasteun afbetaald. Bron: ABM Financial News

