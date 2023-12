Sif definitief aan de slag voor Hollandse Kust West Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sif

(ABM FN-Dow Jones) Sif Holding gaat definitief aan de slag voor windpark Hollandse Kust West. Dit maakte Sif donderdagochtend bekend. Sif zal 52 lange monopiles bouwen. Daarmee is een productie van 70 kiloton gemoeid. Dit project was al in het orderboek van Sif opgenomen, maar met de ondertekening van het definitieve contract kan Sif nu met zekerheid aan de productie beginnen in 2025. Opdrachtgever is Ecowende, een joint venture tussen Shell en Eneco. In februari dit jaar, toen Sif definitief besloot een nieuwe fabriek op de Rotterdamse Maasvlakte te bouwen voor grote monopolies, was Ecowende één van de twee klanten waarmee Sif een leveringscontract tekende. De joint venture van Shell en Eneco zal 348 kiloton afnemen bij de nieuwe fabriek. De twee nieuwe klanten, naast Ecowende is dat Equinor, droegen samen 100 miljoen euro bij aan de bouw van de nieuwe fabriek. Sif haalde toen ook 50 miljoen euro op met een claimemissie. Bron: ABM Financial News

