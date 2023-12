Franse miljardensteun voor Air France mocht niet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) De lening van 3 miljard euro die Air France kreeg van de Franse overheid in 2020 en de staatsgarantie van 90 procent voor een lening van 4 miljard euro werden onterecht toegekend. Dat meldde het Hof van Justitie van de Europese Unie woensdag in een arrest. De steun werd tijdens de coronapandemie toegekend aan de luchtvaartmaatschappij, waarop concurrenten zoals Ryanair naar de rechter trokken om dit aan te vechten. Zij spraken daarbij van concurrentievervalsing, mede omdat het Nederlands deel, KLM, ook zou hebben geprofiteerd van de Franse steun. "Het Gerecht komt op basis hiervan tot de slotsom dat de holding Air France-KLM (in de eerste zaak) en KLM (in de tweede zaak) op zijn minst indirect konden profiteren van het voordeel dat met de betrokken staatssteun werd verleend", aldus de uitspraak. De nieuwe uitspraak is opmerkelijk, want eerder had de Europese Commissie de staatssteun aan de luchtvaartmaatschappij nog goedgekeurd. Dit kwalificeerde het Hof woensdag als “een vergissing”. De lening is inmiddels al terugbetaald, waardoor het onduidelijk is wat de gevolgen zijn van dit arrest. Het aandeel Air France-KLM lijkt niet te reageren op het nieuws en daalde woensdag een beperkte 0,6 procent. Bron: ABM Financial News

