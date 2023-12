Voorlopig geen importheffingen op Amerikaans staal en aluminium Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Unie heeft dinsdagochtend besloten om tot 31 maart 2025 geen importheffingen te zetten op de invoer van Amerikaans staal en aluminium. Dit maakte de Europese Commissie dinsdagochtend bekend. De importheffingen die de EU instelde tijdens het presidentschap van Donald Trump, waren een reactie op de heffingen die Washington instelde op Europees staal en aluminium. In 2022 schortte Brussel deze heffingen op tot eind 2023, en nu is besloten deze periode te verlengen tot 31 maart 2025. In ruil ziet Washington af van bepaalde quota's op staal en aluminium uit Europa. Bron: ABM Financial News

