Bank of Japan laat rente negatief

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of Japan heeft bij de monetaire vergadering van dinsdag het belangrijkste rentetarief intact gelaten. Dit bleek uit het rentebesluit van de Japanse centrale bank. Dit betekent dat de kortetermijnrente op min 0,1 procent blijft. Het besluit was unaniem. Er was veel speculatie dat de Bank of Japan een einde zou kunnen maken aan de negatieve rente, maar dat zit er op dit moment niet echt meer in, volgens analist Stefan Koopman van Rabobank in een vooruitblik. Koopman wees erop dat andere grote centrale banken alweer op het spoor van een lagere rente zitten. De Bank of Japan heeft ruimschoots de kans gehad, maar deze niet gegrepen. "En als ze het nu nog niet hebben gedaan, wanneer dan wel?", aldus de analist. De centrale bank handhaafde dinsdag ook het kwantitatieve verruimingsprogramma om de inflatie naar 2 procent te krijgen. De bank wil dit op een stabiele wijze realiseren, in combinatie met loonstijgingen. De centrale bank houdt sinds de monetaire beleidsvergadering van eind oktober de rentedoelstelling voor Japanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar van plus 1,0 procent niet meer als richtlijn, maar meer als een referentiepunt aan. De bank sprak dinsdag verder van een geleidelijk herstel voor de Japanse economie, terwijl de buitenlandse economieën een vertraging laten zien. De verwachting van de Bank of Japan is dat deze mate van herstel de komende tijd doorzet. Bij de bank leven echter grote onzekerheden met betrekking tot de vooruitzichten voor de economie en inflatie. De bank refereerde dinsdag daarbij aan vastgoedprijzen en het loon- en prijsbeleid van het bedrijfsleven. De export van Japan vertoonde een vlak patroon. De werkgelegenheid en de inkomenssituatie verbeterden geleidelijk. Hetzelfde gold voor de consumptie, ondanks de prijsstijgingen. De inflatie exclusief de prijzen voor vers voedsel lag lager dan een jaar terug, vooral door de daling van de energieprijzen. De inflatie beweegt zich momenteel rond de 3 procent en wordt vooral beïnvloed door de doorberekening van importprijzen. De verwachtingen voor de inflatie zijn licht opgelopen, aldus de bank dinsdag. Voor 2024 wordt een inflatie voorzien van meer dan 2 procent, maar daarna zal deze gaan afnemen. De dollar noteerde dinsdag 0,5 procent hoger op 143,47 yen. Bron: ABM Financial News

