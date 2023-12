Air France-KLM positiever over marge Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM is positiever geworden over de ontwikkeling van de operationele marges voor de periode 2026 tot en met 2028. Dit bleek donderdagochtend uit een update van de luchtvaartmaatschappij in aanloop naar een beleggersdag later vandaag. De outlook voor de periode 2024 tot en met 2026 werd gehandhaafd, maar voor de periode 2026 tot en met 2028 verwacht het bedrijf een verdere stijging van de winstgevendheid met een operationele marge boven de 8 procent. De kosten per eenheid zullen verder dalen, mede dankzij het transformatieprogramma. Ook verwacht Air France-KLM meer kapitaal te genereren, waardoor een significant positieve aangepaste operationele vrije kasstroom mogelijk is in deze periode. Het financiële profiel wil Air France-KLM blijven verbeteren. Air France-KLM wil ook investeren in het vernieuwen van de vloot en in onderhoud. De luchtvaarder mikt op 3 tot 3,5 miljard euro aan investeringen per jaar tussen 2024 en 2026 en op 3,5 tot 3,8 miljard euro per jaar in 2027 en 2028. Het operationele resultaat moet met 2 miljard euro verbeteren in de komende vijf jaar. "De transformatie van Air France-KLM sinds 2019 heeft solide resultaten laten zien. We zijn nu goed gepositioneerd om een duurzame, winstgevende groei te gaan realiseren", zei CEO Benjamin Smith in een toelichting. Bron: ABM Financial News

