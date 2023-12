John Bean benadert Marel opnieuw Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) John Bean Technologies heeft Marel opnieuw benaderd met een overnamevoorstel. Dit maakte de overnameprooi woensdagavond bekend. Eind november meldde Marel al dat het was benaderd door John Bean, dat toen aangaf bereid te zijn om 3,15 euro per aandeel Marel te willen betalen. Woensdagavond bleek dat John Bean inmiddels bereid is om 3,40 euro per aandeel Marel neer te tellen. Opnieuw wordt deze poging gesteund door Eyir Invest, dat 24,7 procent van de aandelen Marel bezit. Indien de board van Marel de plannen van John Bean steunt, dat zou dit kunnen resulteren in een officieel bod. Dat bod zou wel onderhevig zijn aan een aantal voorwaarden. Zo moet er goedkeuring komen van de toezichthouders, moeten de aandeelhouders van John Bean de plannen steunen en wil de beoogde koper ook minimaal 90 procent van de aandelen Marel in handen krijgen. Indien een bod succesvol zou zijn, dan verdwijnt Marel van de beurs in Amsterdam. Marel laat zich bijstaan door onder meer JPMorgan en Baker McKenzie en bestudeert het bod op dit moment. Het aandeel Marel sloot woensdag op 2,88 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.