Beursblik: significante shake-up bij Signify

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Signify ziet de samenstelling van het bestuur en de raad van commissarissen flink veranderen, terwijl het bedrijf al aanzienlijke onrust moet doorstaan door de moeilijke marktomstandigheden en een grote reorganisatie aankondigde. Dat stelde ING dinsdag in een analistenrapport. Van het bestuur vertrekken CFO Van Engelen en CCO Mariani, dus twee van de vier bestuurders. Oudgediende CEO Eric Rondolat, sinds de beursgang in 2016 aan het roer, blijft aan met de chef digitaal Harsh Chitale. De positie van CCO verdwijnt door de reorganisatie en de CFO wil "andere doelen najagen". Analist Marc Hesselink van ING merkte op dat ook de vorige CFO na één termijn opstapte om persoonlijke redenen. In de raad van commissarissen geeft voorzitter Arthur van der Poel het stokje over aan Gerard van der Aast. Frank Lubnau vertrekt en Jeroen Drost, de CEO van SHV, zou moeten toetreden tot de raad. De kostenbesparingen die Signify op 1 december aankondigde, in combinatie met een nieuwe organisatiestructuur, noemt de analist van ING "zeer omvangrijk", omdat het genoemde bedrag van meer dan 200 miljoen euro aan indirecte niet-productiekosten overeenkomt met 11 procent van de indirecte kosten. Daarmee keert het bedrijf duidelijk terug naar kostenbesparingen om de marges te beschermen. ING heeft een koersdoel van 26,00 euro en een Houden advies op Signify. Bron: ABM Financial News

