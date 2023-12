Speelgoedmaker Hasbro schrapt banen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Speelgoedfabrikant Hasbro schrapt bijna 20 procent van zijn personeelsbestand, nu de omzet van speelgoed en games in aanloop naar het allesbepalende feestdagenseizoen tegenvallen. Dat meldde het bedrijf maandagavond in een interne communicatie. Hasbro, dat de maker is van de Transformers-actiefiguurtjes, het fantasyspel Dungeons & Dragons en van Monopoly, zal ongeveer 1.100 banen schrappen. Dat aantal komt bovenop de 800 ontslagen eerder dit jaar, zei CEO Chris Cocks maandag in een brief aan medewerkers, die is ingezien door The Wall Street Journal. Hasbro telde eind vorig jaar 6.500 medewerkers. De ontslagronde zou binnen achttien tot vierentwintig maanden moeten zijn afgerond. Aanleiding is de zwakker dan verwachte verkoop van speelgoed in de eerste negen maanden van het jaar, zei Cocks. De uitdagingen houden ook dit feestdagenseizoen aan en zullen naar verwachting ook volgend jaar nog doorgaan. "De tegenwind in de markt die we hadden verwacht, blijkt sterker en hardnekkiger dan we hadden voorzien", zei Cocks. Ongeveer de helft van de jaaromzet van speelgoedfabrikanten wordt behaald in de weken voorafgaand aan de kerstdagen. Daarmee is dit een allesbepalende periode voor de sector. Aandelen Hasbro daalden 5,5 procent in de elektronische handel voorbeurs. Ook Mattel, een rivaal, leverde 1,3 procent in. Hasbro verloor dit jaar al meer dan 20 procent aan waarde, Mattel werd bijna 6 procent meer waard. Bron: ABM Financial News

