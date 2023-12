Berkshire halveert belang in HP Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Investeerder Berkshire Hathaway van Warren Buffett heeft het belang in HP Inc. teruggebracht van 10 naar 5,2 procent. Dit bleek vannacht uit een melding die Berkshire indiende bij de Securities and Exchange Commission. Berkshire had een belang in HP van 97,9 miljoen aandelen. Daarvan heeft het er nu nog 51,5 miljoen over. Vanguard Group en BlackRock Fund Advisors zijn de grootste aandeelhouders van HP, gevolgd door Berkshire, dat voor de halvering van het belang nog de tweede aandeelhouder van HP was. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.