McDonald's presenteert nieuwe groeiplannen

Beeld: McDonalds

(ABM FN-Dow Jones) McDonald's begint aan de snelste periode van groei in de meer dan 60-jarige geschiedenis van de hamburgerketen, met als doel de komende jaren ongeveer 9.000 nieuwe restaurants te openen. Dit maakte de hamburgerketen woensdag bekend voorafgaand aan een beleggersdag. Hiermee wil de fastfoodgigant aandeelhouders overtuigen dat de vraag naar de producten, zoals Big Macs en McNuggets nog steeds groeit, ook al zijn er wellicht zorgen over de economie en de dreiging die uitgaat van afslankmedicijnen. McDonald’s verwacht tot 2027 zijn investeringen te verhogen, vanwege de opening van de nieuwe restaurants. Het bedrijf wil ook 100 miljoen leden toevoegen aan zijn loyaliteitsprogramma als onderdeel van zijn strategie om zijn wereldwijde omzet te laten groeien. Chris Kempczinski, CEO van McDonald's, zei woensdag voorafgaand aan een beleggerspresentatie dat investeringen in restaurants en digitaal het bedrijf helpen concurreren. Voor 2024 verwacht McDonald’s een omzetgroei van 2 procent bij constante wisselkoersen en 4 procent meer nieuwe restaurants. Na 2024 mikt het bedrijf op een omzetgroei van 2,5 procent in constante valuta. Daarbij is het plan om het aantal restaurants jaarlijks met 4 tot 5 procent te laten groeien. De grote ontwikkelingsplannen van McDonald’s zullen hogere investeringen met zich meebrengen. Voor 2024 verwacht het bedrijf circa 2,5 miljard dollar aan kapitaaluitgaven, een stijging ten opzichte van de 2,2 miljard tot 2,4 miljard dollar die in 2023 wordt verwacht. En voor de periode 2025 tot en met 2027 denkt McDonald’s de kapitaaluitgaven vervolgens jaarlijks met 300 miljoen tot 500 miljoen dollar te verhogen. Tegen 2027 wil McDonald’s wereldwijd 50.000 restaurants hebben. De keten had eind september ongeveer 41.200 restaurants. Het aandeel McDonald’s noteerde woensdag 0,7 procent lager op 284,54 dollar en is daarmee ongeveer 16 dollar verwijderd van de ‘all time high’ rond 300 dollar. Bron: ABM Financial News

