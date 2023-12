Minder winst voor Campbell Soup Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Campbell Soup heeft in het afgelopen kwartaal minder verkocht en zag de winst dalen omdat hogere prijzen de lagere volumes niet konden goedmaken. Dit bleek woensdag uit cijfers van het bedrijf. De maker van soepen en snacks meldde een omzetdaling van 2 procent in het kwartaal, dat eind oktober afliep. Op jaarbasis was de omzet nog wel 3 procent hoger. De volumes daalden 5 procent en zullen in het lopende kwartaal naar verwachting verder dalen, voordat ze in de tweede helft van het gebroken boekjaar zullen herstellen, meldde het Amerikaanse bedrijf. Campbell is bezig om Sovos Brands over te nemen voor 2,7 miljard dollar. Dat is de maker van de pastasaus Rao's. CEO Mark Clouse zei dat de resultaten niet onverwacht waren. Hij merkte op dat de autonome omzet, afgezien van valutaschommelingen, overnames en desinvesteringen, op jaarbasis met 15 procent steeg. Bron: ABM Financial News

