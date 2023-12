Wereldhave rondt plaatsing nieuwe aandelen af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wereldhave

(ABM FN-Dow Jones) Wereldhave heeft de plaatsing van circa 3,6 miljoen nieuwe aandelen afgerond. Dit maakte het vastgoedbedrijf woensdagochtend bekend. De aandelen werden uitgegeven voor de financiering van de aankoop van het winkelcentrum Polderplein in Hoofddorp van DELA Vastgoed. Deze aankoop werd dinsdag gepresenteerd. Van Lanschot Kempen heeft de nieuwe aandelen geplaatst bij institutionele beleggers tegen een prijs van 14,37 euro per aandeel, hetgeen een korting betekende van 6,6 procent ten opzichte van de slotkoers van dinsdag. Wereldhave sprak van een solide vraag naar de aandelen. Als gevolg staan er momenteel circa 43,9 miljoen aandelen Wereldhave uit. Bron: ABM Financial News

