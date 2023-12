Kersten onderzoekt opties in marktconsolidatie Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Kersten onderzoekt of het bedrijf een actieve of passieve rol kan spelen in de schaalvergroting in de sector, na de recent aangekondigde overname van Vegro door het Zweedse Asker Healthcare Group. Dat maakte meerderheidsaandeelhouder Morefield Group maandagochtend bekend. Kersten heeft een bureau voor corporate finance ingeschakeld in dit verband, nadat de overname van Vegro werd aangekondigd op 17 november. De groei van Kersten heeft zich in het derde kwartaal voortgezet en de omzet en de EBITDA zullen in de tweede helft van het jaar op tenminste hetzelfde niveau liggen als in de eerste jaarhelft, meldde Morefield maandag. Morefield heeft een belang van 88 procent in de gewone aandelen Kersten en bezit daarnaast alle preferente aandelen. Morefield Group heeft ook een belang van 19 procent in het beursgenoteerde Almunda Professionals. Over de nettowinst van Morefield in 2023 kunnen nog geen uitspraken worden gedaan, omdat deze mede afhangt van de beurskoers van Almunda, aldus Morefield maandag. Bron: ABM Financial News

