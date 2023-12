Value8 meldt ontwikkelingen bij investeringen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Value8

(ABM FN-Dow Jones) Value8 heeft maandag een update gegeven over de ontwikkelingen bij de deelnemingen sinds de halfjaarcijfers, die eind juli werden bekendgemaakt. Daarbij ging de aandacht vooral uit naar de vier grootste belangen in Renewi, Kersten, Ctac en Almunda Professionals. Bij Renewi kwam eind september een overnamebod van Macquarie uit Australië binnen, voor 7,75 Britse pond per aandeel, of ongeveer 9 euro. Een verhoogd bod van 8,10 pond werd afgewezen door Renewi, dat op 9 november bekendmaakte dat in de eerste helft van het jaar de omzet 2 procent daalde en het EBITDA-resultaat met 14 procent door lagere recyclaatprijzen. Value8 blijft enthousiast over het recyclingbedrijf. Kersten is inmiddels onderdeel van het beursgenoteerde Morefield Group. Het bedrijf hield de groei van de eerste zes maanden van dit jaar vast en zal naar verwachting de omzet van 44 miljoen euro en het EBITDA-resultaat van bijna 6 miljoen euro van het eerste halfjaar tenminste evenaren in de tweede jaarhelft. "Daarmee stevent Kersten af op een recordomzet en een record resultaat." Ctac publiceerde een stabiel genormaliseerd nettoresultaat van 2,9 miljoen euro over de eerste negen maanden en Value8 ziet goede kansen voor groei van de omzet en de marges. Almunda zag de omzet en EBITDA in het eerste halfjaar dalen, maar in het derde kwartaal was het herstel ingezet, volgens Value8. De bezettingsgraad van Novisource verbeterde duidelijk. Tenslotte nam Value8 in het derde kwartaal een belang van 31 procent in het online overnameplatform Brookz, gericht op Nederlandse mkb-bedrijven. Bron: ABM Financial News

