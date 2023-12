Morgan Stanley haalt KPN van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft het advies voor KPN verlaagd van Overwogen naar Gelijkgewogen, terwijl het koersdoel van 4,20 naar 3,90 euro ging. Dit bleek uit een rapport van de Amerikaanse bank. Het aandeel KPN heeft een consistente ‘outperformance’ laten zien, waarbij de omzetgroei en de vrije kasstroom grote aanjagers waren. De recente beleggersdag van KPN gaf inzicht in de verwachtingen voor de vrije kasstroom tot aan 2027. Tot en met 2026 vallen deze echter tegen, aldus de analisten. Morgan Stanley verlaagde dan ook zijn taxaties voor de vrije kasstroom in 2024 met bijna 5 procent tot 857 miljoen euro, hetgeen minder is dan de 870 miljoen euro waar KPN zelf op mikt, en grofweg gelijk aan de voorziene kasstroom dit jaar. Voor 2025 en 2026 gingen de taxaties met 6,6 en 5,6 procent omlaag. Analisten merkten evenwel op dat de Nederlandse telecommarkt enorm in beweging is, en waarschuwden voor de concurrentie vanuit VodafoneZiggo. Ook is het voor de analisten onduidelijk hoe KPN de nu nog resterende 20 procent van Nederland aan glasvezelkabel gaat helpen. Het aandeel KPN sloot donderdag op 3,15 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.