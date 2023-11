Ford geeft weer outlook af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ford

(ABM FN-Dow Jones) Ford heeft weer een outlook voor dit jaar afgegeven, nadat de autobouwer deze eerder dit jaar had ingetrokken vanwege de stakingen in de Amerikaanse auto-industrie. Dit maakte Ford donderdagmiddag bekend. Ford mikt voor dit jaar op een aangepaste EBIT van 10,0 tot 10,5 miljard dollar, terwijl in een eerdere outlook uit juli nog werd gemikt op 11,0 tot 12,0 miljard dollar. De aangepaste vrije kasstroom zal tussen de 5,0 en 5,5 miljard dollar uitkomen, hetgeen eveneens minder is dan de 6,5 tot 7,0 miljard dollar waar in juli nog op werd gemikt. Desondanks ligt deze verwachting wel boven de analistenconsensus van 4,26 miljard dollar. Ford verwacht dat de gemaakte afspraken met vakbond UAW een impact zullen hebben van 8,8 miljard dollar gedurende de looptijd van het akkoord. Dit betekent een impact van circa 900 dollar per auto in 2028. Op woensdag kwam General Motors ook al met een nieuwe outlook voor dit jaar, eveneens na een akkoord met de vakbond. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.