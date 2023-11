Azerion iets voorzichtiger over jaaromzet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Azerion

(ABM FN-Dow Jones) Azerion heeft in het derde kwartaal de omzet zien aantrekken, maar de jaaromzet zal iets minder hard stijgen dan eerder verwacht. Dit maakte het Nederlandse platform voor digital advertising en entertainment donderdagochtend bekend. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis met 2,8 procent tot 108,5 miljoen euro, vooral aangejaagd door de resultaten uit de divisie Platform. Vooral de advertentie-inkomsten uit directe verkopen stegen flink, terwijl ook overnames bijdroegen aan het resultaat. De aangepaste EBITDA steeg met maar liefst 48 procent tot 18,3 miljoen euro, vanwege verbeterde marges en aanhoudende kostenbesparingen. Azerion zei op schema te liggen om een jaarlijkse kostenbesparing van minstens 20 miljoen euro te realiseren. "We zijn tevreden met de relatieve veerkracht van onze activiteiten in de huidige markt", zei CEO Umut Akpinar in een toelichting. "We blijven de de voordelen zien van onze aanhoudende consolidatie en integratieprojecten." Voor heel 2023 blijft Azerion mikken op een aangepaste EBITDA van minstens 75 miljoen euro met een omzet van 520 miljoen euro, "vanwege de huidige marktomstandigheden". In augustus werd nog gerekend op een omzet van 540 miljoen. Daarvoor mikte Azerion nog op 560 miljoen euro, maar door de verkoop van Youda Games werd de omzetoutlook toen verlaagd. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.