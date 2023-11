ING: nieuwe doelen B&S lijken haalbaar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: B&S

(ABM FN-Dow Jones) De nieuwe doelen van B&S lijken haalbaar. Dit stelde ING woensdag in een rapport naar aanleiding van de beleggersdag van het bedrijf op dinsdag. B&S wil tussen 2024 en 2026 jaarlijks een autonome omzetgroei realiseren van 5 tot 7 procent, een EBITDA-marge van 5 tot 6 procent, een rendement op het geïnvesteerde kapitaal van meer dan 25 procent en een schuldratio van minder dan 3,0, zo werd dinsdag bekend. Deze doelen lijken haalbaar, zo stelde analist Tijs Hollestelle van ING. De analist verwacht momenteel voor 2024 een omzetgroei van 4,4 procent, voor 2025 van 3,9 procent en voor 2026 van 3,5 procent. ING erkende met deze ramingen aan de conservatieve kant te zitten. ING denkt dat de onderneming de doelstellingen kan halen als de economische omstandigheden aantrekken. Hollestelle had graag meer inzicht gekregen in de wijze waarop B&S de groei voor de verschillende divisies wil realiseren. ING wees onder andere op de vrije ruimtes bij warenhuizen, die B&S in staat moet stellen te groeien zonder extra investeringen of kosten. Dit betekent volgens de bank dat in het geval de omzet stijgt, de nieuwe doelstelling voor de EBITDA-marge van 5 tot 6 procent via operationele leverage kan worden ondersteund. Voor 2024 gaat ING uit van een EBITDA-marge van 5,3 procent, voor 2025 van 5,7 procent en voor 2026 van 6,0 procent. Met de uitbreiding van het belang in Fragrance Net naar 87,5 procent voldoet B&S aan de wens van beleggers, die graag zien dat B&S bedrijven volledig overneemt. ING heeft B&S op Houden staan met een koersdoel van 6,00 euro. B&S noteerde woensdag op een groen Damrak 0,1 procent hoger op 3,81 euro. Bron: ABM Financial News

