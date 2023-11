AEX wint verder terrein

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week verder gestegen. Met een slot van 758,59 punten op vrijdag won de index op weekbasis ruim anderhalf procent. Vorige week steeg de index tot 746,31 punten.

Volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx is het technische plaatje voor de AEX sterk verbeterd. Nu de dalende trend is doorbroken, zou de weg vrij zijn voor een klassieke eindejaarsrally. Investment manager Bob Homan van ING Investment Office denkt dat die eindejaarsrally zelfs al een paar weken aan de gang is.



Een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese leider Xi Jinping verliep woensdag ogenschijnlijk positief, maar veroorzaakte geen grote bewegingen op de aandelenmarkten. Volgens de Franse vermogensbeheerder Carmignac waren er dan ook geen grote verrassingen.

De beurzen konden zich afgelopen week vooral optrekken aan gunstige inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. De Amerikaanse consumentenprijzen stegen in oktober met 3,2 procent. Er was een inflatie van 3,3 procent voorzien, na een inflatie van 3,7 procent in september.

De kerninflatie, zonder prijzen voor voeding en energie, koelde af van 4,1 naar 4,0 procent, waar een ongewijzigd cijfer was voorzien.

"De reden dat de markten zo enthousiast reageerden, is dat alles op zijn plaats lijkt te vallen voor wat beleggers het Goudlokje-scenario noemen, namelijk een vertraging van de inflatie met eveneens een vertraging van de banengroei en een economie die overeind blijft", zei Bernard Keppenne van CBC Banque.

Het rapport is op geen enkel front reden voor de Federal Reserve om de rente nog verder te verhogen, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank na het Amerikaanse inflatiecijfer.

"Ook de woonlasten stegen minder scherp. In oktober was daarin sprake van een stijging met 6,7 procent tegen een plus van 7,2 procent een maand eerder. Dit is een trend die de Fed graag ziet en geeft geen reden tot zorg over het renteniveau", aldus Marey. Fed-voorzitter Jerome Powell hield vorige week in een toespraak de deur naar nog een renteverhoging juist nog open.

ING verwacht dat de inflatiedoelstelling van 2 procent van de Federal Reserve volgende zomer mogelijk al wordt gehaald.

"Omdat de bezorgdheid over de groei in dezelfde periode waarschijnlijk zal toenemen, zou dit de Federal Reserve de ruimte moeten geven om te reageren met renteverlagingen", volgens James Knightley van ING, die voor eind 2024 rekent op een federal funds rate van 4,00 procent, waar de markt 4,50 procent voorspelt. Momenteel staat de rente op 5,25 tot 5,50 procent.

Investment manager Simon Wiersma van ING wees ook op de afkoelende arbeidsmarkt in de VS. Uit cijfers over de wekelijkse steunaanvragen bleek dat het aantal verlengde steunaanvragen is gestegen naar meer dan 1,8 miljoen en daarmee het hoogste niveau in bijna twee jaar.

"Dit wijst erop dat de Amerikaanse arbeidsmarkt afkoelt en de druk op de looninflatie verder afneemt. De reactie op de obligatiemarkt, waar rentes daalden, is daarom terecht", zei Wiersma. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde afgelopen week met 25 basispunten tot onder de 4,40 procent op vrijdag.

Wat de inflatieverwachting volgens Wiersma ook helpt, zijn de dalende olieprijzen. WTI werd afgelopen week ruim 4 procent goedkoper en daalde sinds half oktober met zo'n 16 procent.

"Dat de olieprijs daalt, heeft vaak weinig te maken met veranderingen in de fysieke vraag of aanbod van olie. Ja, de olievoorraden in de VS lopen op en de wereldwijde groei neemt af, dus ook de (extra) vraag naar olie. Maar de kortetermijnbewegingen van de olieprijs worden vooral veroorzaakt door speculanten", aldus Wiersma.

Eind volgende week evalueert het technisch comité van OPEC+ het productiebeleid van de groep.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0866 en daarmee op weekbasis ruim anderhalf procent hoger, profiterend van de afkoelende inflatie in de VS.

"Het is nu wachten op de volgende impuls", zei valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury tegen ABM Financial News. "De definitieve inflatie van de eurozone over oktober was dat in elk geval niet", volgens de marktkenner. De inflatie kwam conform een voorlopig cijfer uit op 2,9 procent in oktober, van 4,3 procent een maand eerder. De kerninflatie in de eurozone koelde af van 4,5 tot 4,2 procent.

Stijgers en dalers

Het aandeel Adyen blijft de wind stevig in de zeilen houden, na de succesvolle beleggersdag van vorige week. Het aandeel won afgelopen week nog eens 11 procent.

Aegon steeg bijna 6 procent op weekbasis na het openen van de boeken. Bij die cijfers verhoogde de verzekeraar de outlook voor 2023. En de resultaten waren ook weer beter dan verwacht, vond ING.

Prosus blonk uit met een koerswinst van ruim 6 procent op weekbasis, na de resultaten van het Chinese Tencent. De koers van Prosus wordt grotendeels bepaald door de investering in deze Chinese internetgigant.

Ook de halfgeleideraandelen beleefden een goede week. ASML, Besi en ASMI stegen zo'n 3,5 tot 6,5 procent. Sectorgenoot Applied Materials kwam met beter dan verwachte resultaten, maar persbureau Reuters meldde ook dat de chipmaker onderwerp is van een Amerikaans strafrechtelijk onderzoek vanwege het mogelijk ontwijken van exportbeperkingen naar China.

"Het bericht overschaduwde de prima kwartaalcijfers en vooruitzichten van het bedrijf", zei Simon Wiersma van ING.

Unilever was hekkensluiter met een verlies van ruim 3 procent. Andere defensieve aandelen als Heineken, Ahold Delhaize, KPN en Wolters Kluwer stonden afgelopen week ook onder druk.

Shell daalde rond een procent op weekbasis, in het spoor van de dalende olieprijzen.

Bij de Midkap-fondsen won Just Eat Takeaway op weekbasis 16 procent, nadat rivaal Delivery Hero zich bij de kwartaalcijfers positiever uitliet over dit boekjaar. Hellofresh kwam evenwel met een winstwaarschuwing, wat een flinke koersval voor dat aandeel opleverde.

Alfen ging aan kop in de AMX, met een winst van ruim 34 procent, nadat de kwartaalupdate van zondagavond goed werd ontvangen. Analisten kwamen met positieve rapporten en ABN AMRO en Degroof Petercam verhoogden hun advies voor het aandeel naar Kopen.

Fugro steeg ruim 5 procent op weekbasis na bekendmaken van nieuwe doelstellingen voor de komende jaren. De risico's liggen volgens analist Luuk van Beek van Degroof Petercam aan de bovenkant.

Arcadis ging ruim 5,5 procent in het groen. Analisten waren positief verrast door de groeidoelen die Arcadis afgelopen week presenteerde en Degroof Petercam besloot om het koersdoel te verhogen, net als Jefferies.

De verliezen in de Midkap bleven beperkt tot een handjevol aandelen. Eurocommercial daalde op weekbasis bijna anderhalf procent en Aperam ruim een procent.

JDE Peet's leed afgelopen week een bescheiden verlies. Analist Corné van Zeijl van Cardano schreef de koersdaling van het aandeel toe aan een herweging van de MSCI indices. Het aandeel kreeg een flink lagere weging, aldus de analist.

Bij de smallcaps daalde grondstoffenhandelaar Acomo afgelopen week 11 procent. Acomo stond mogelijk onder druk na een verhaal in het Financieele Dagblad over problemen binnen het bedrijf.

CM.com ging juist 7 procent hoger op weekbasis, net als B&S Group. Avantium bleef deze twee fondsen nipt voor en voerde de AScX aan.

Het lokaal genoteerde Onward Medical liet afgelopen week weten te onderzoeken hoe het beste vers kapitaal kan worden opgehaald. Het aandeel verloor ruim 5 procent.

Envipco daalde na cijfers zo'n anderhalf procent op weekbasis.