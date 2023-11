Aandeelhouders Ajax akkoord met benoemingen Van Praag en Van Wijk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ajax Images

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Ajax zijn vrijdag akkoord gegaan met de benoeming van Michael van Praag en Leo van Wijk als leden van de raad van commissarissen. Dit meldde de beursgenoteerde voetbalclub na afloop van de aandeelhoudersvergadering in de Johan Cruijff ArenA. Van Praag en Van Wijk worden beide voor een periode van drie jaar benoemd als commissaris. Van Praag is daarmee tevens voorzitter van de RvC. Zowel Van Praag als Van Wijk waren al eerder als bestuurder verbonden aan Ajax. Een ander agendapunt was de kennisgeving van het voornemen om Alex Kroes te benoemen als bestuurder. "Dit agendapunt was, conform de statuten, niet ter stemming maar ter bespreking", aldus Ajax. Kroes moet de nieuwe algemeen directeur worden van de club. Bron: ABM Financial News

