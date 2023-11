ING: Aegon verslaat de verwachtingen opnieuw Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon gaf bij zijn update over het derde kwartaal niet veel cijfers, maar de cijfers die werden gegeven wijzen wel in de goede richting en de verzekeraar versloeg wederom de verwachtingen. Dat stelde ING in een rapport donderdag. De hoeveelheid verdiend kapitaal kwam op 354 miljoen euro, ruim boven het gemiddelde van 270 miljoen euro en ook boven de analistenconsensus van 277 miljoen euro. De meevallers kwamen van alle kanten volgens analist Jason Kalamboussis: uit de VS ter waarde van 41 miljoen euro, uit de Britse tak voor 24 miljoen en Internationaal ten bedrage van 16 miljoen euro. Daarbij zijn de Britse en internationale meevallers mogelijk van meer blijvende aard, omdat de tragere economie betekent dat meer klanten besluiten om geen premie in te leggen waardoor er kapitaal vrijvalt. Analist Kalamboussis tekende daarbij aan dat de zogeheten strategische activiteiten in de VS minder kapitaal genereerden dan een jaar eerder, terwijl de niet-kernactiviteiten het juist veel beter deden, met een plus van 64 miljoen dollar tegen een min van 13 miljoen dollar een jaar eerder. De meevaller lijkt dus vooral bij de niet-kern-tak te zitten. Asset Management presteerde juist minder goed dan verwacht, met 16 miljoen euro, waar 28 miljoen was voorzien. Het resultaat uit sterfte en ziekte viel tegen, maar dat werd goedgemaakt door de meevallers, aldus de analist. ING heeft een koopadvies met een koersdoel van 5,60 euro. Het aandeel Aegon noteerde donderdag 4 procent hoger op 5,04 euro. Bron: ABM Financial News

