Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel Aalberts

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft donderdag het koersdoel voor Aalberts verlaagd van 52,00 naar 43,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Dit bleek donderdag uit een rapport van analist Luuk van Beek. Volgens Van Beek gaat Aalberts een wat uitdagende periode tegemoet, maar tot dusver laat het bedrijf degelijke prestaties zien, ondanks alle uitdagingen op de vastgoedmarkt. Er worden minder bouwvergunningen afgegeven, terwijl ook de investeringen in renovaties afnemen na een zeer sterke groei in de afgelopen jaren, aldus de analist. Hoewel de onderliggende aanjagers voor Aalberts, waaronder het huidige woningtekort en de vraag naar energiezuinige woningen, nog intact zijn, verwacht Degroof dat 2024 een uitdagend jaar zal worden. Ook in het industriële segment zal Aalberts tegenwind ervaren, maar dit segment liet in de afgelopen maanden nog een goede groei zien, aldus Van Beek. "We verwachten dat deze markten ook met de nodige uitdagingen zullen kampen, maar het zicht daarop is beperkt." Desondanks blijft Aalberts goed gepositioneerd en een stijging van het marktaandeel en de lancering van nieuwe producten en diensten zullen de omzet ondersteunen, voorziet Van Beek. "Maar we verlagen wel onze taxaties voor 2023 licht en worden vooral voorzichtig over 2024." Het aandeel Aalberts steeg donderdagochtend met 0,5 procent tot 32,69 euro. Bron: ABM Financial News

