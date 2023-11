Disney boekt weer winst en heeft er 7 miljoen abonnees bij

(ABM FN-Dow Jones) Disney heeft het afgelopen kwartaal de omzet en winst zien stijgen, terwijl de Disney+ streamingdienst in het vierde kwartaal bijna 7 miljoen abonnees erbij kreeg. Dit bleek woensdag uit de kwartaalcijfers van de entertainmentreus.

“Onze resultaten dit kwartaal weerspiegelen de aanzienlijke vooruitgang die we het afgelopen jaar hebben geboekt”, aldus Robert A. Iger, algemeen directeur van The Walt Disney Company.

Disney boekte het afgelopen kwartaal een 5 procent hogere omzet van 21,2 miljard dollar, in vergelijking met 20,25 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

Het entertainmentbedrijf boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 264 miljoen dollar, ofwel een winst van 0,14 dollar per aandeel, in vergelijking met een nettowinst van 162 miljoen dollar, ofwel een winst van 0,09 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder.

Disney boekte in het derde kwartaal nog een nettoverlies van 460 miljoen dollar, ofwel een verlies van 0,25 dollar per aandeel, in vergelijking met een nettowinst van 1,4 miljard dollar, ofwel een winst van 0,77 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder.

De aangepaste winst kwam in het vierde kwartaal uit op 0,82 dollar per aandeel. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst 0,71 dollar per aandeel op een omzet van 21,4 miljard dollar.

Verder beloofde het bedrijf de jaarlijkse bezuinigingen te zullen verhogen van 5,5 miljard naar 7,5 miljard dollar.

Het aandeel Disney noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs ruim 4 procent hoger.