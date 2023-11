Berenberg: lage lithiumprijzen drukken op AMG Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De lage lithiumprijzen kunnen aanleiding zijn voor AMG Critical Materials om de ambities op het gebied van lithium wat bij te stellen. Dat stelden analisten van Berenberg voorafgaand aan de kwartaalcijfers, die woensdag nabeurs worden gepresenteerd. Sinds de tegenvallende halfjaarcijfers staat het aandeel onder druk. Gezien de aanzienlijke investeringen die nodig zijn, en de lage lithiumprijzen, dreigt er druk op de balans te komen, vrezen de analisten. Op lange termijn blijft investeren in lithium wel aantrekkelijk gezien de trend van elektrificatie, merkte Berenberg op. Voor het derde kwartaal rekent Berenberg op een omzet van 397 miljoen dollar, een EBITDA-resultaat van 59 miljoen dollar, en een winst per aandeel van 0,68 dollar. ING gaat uit van een EBITDA van 63 miljoen dollar, wat een daling op jaarbasis zou zijn van 38 procent. AMG is bezig de productie van spodumeen in Brazilië, met lithiumhydroxideraffinage in Duitsland en vanadiumrecycling in de VS uit te bouwen en hierover zijn updates welkom, aldus de analisten van Berenberg. Berenberg rekent voor eind september op een nettoschuld van 286 miljoen dollar voor AMG. Outlook Voor 2023 rekent AMG op een EBITDA van 350 miljoen tot 380 miljoen dollar. De verwachting voor de langere termijn staat op minimaal 650 miljoen dollar EBITDA binnen vijf jaar, herhaalde het bedrijf bij de halfjaarcijfers.



Berenberg hanteert een koersdoel voor AMG van 35,00 euro met een Houden advies. ING heeft een koopadvies met een koersdoel van 50,00 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.