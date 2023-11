Sif vertaalt hogere bijdrage niet in meer winst

(ABM FN-Dow Jones) Sif heeft in het derde kwartaal meer geproduceerd dan in het tweede kwartaal, maar vooral door gestegen arbeidskosten lijkt de outlook voor 2023 wel een grotere uitdaging. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de resultaten van de funderingsspecialist.

Sif produceerde 50 kiloton, tegenover 46 kiloton een kwartaal eerder. ING rekenen vooraf op een productie van 55 kiloton. In het derde kwartaal van 2022 bedroeg de productie nog 40 kiloton.

CEO Fred van Beers zei in een toelichting dat deze productie "tevreden stelt". Zo werden er 29 monopolies vervaardigd en 42 koppelstukken.

Sif realiseerde verder een bijdrage, dat wil zeggen de omzet minus de kosten voor grondstoffen, werk door onderaannemers, logistiek en andere externe projectgerelateerde posten, van 34,8 miljoen euro. Dat was 34,0 miljoen euro in het tweede kwartaal en 29,8 miljoen euro in het derde kwartaal van vorig jaar.

De aangepaste EBITDA kwam afgelopen kwartaal uit op 7,1 miljoen euro, waar de analisten van ING hadden gerekend op 10,9 miljoen euro. Vorig jaar in het derde kwartaal bedroeg deze post 7,8 miljoen euro.

In een toelichting zei Sif dat een hogere bijdrage teniet werd gedaan door toegenomen operationele kosten, vooral arbeidskosten.

Het Roermondse bedrijf gaat voor heel dit jaar uit van een EBITDA vergelijkbaar met die in 2022 van 41,8 miljoen euro, met een jaarproductie van ongeveer 200 kiloton. In de eerste negen maanden zat Sif op 144 kiloton. Dat was in dezelfde periode in 2022 129 kiloton.

Hoewel de verwachting voor de aangepaste EBITDA volgens Sif nog altijd haalbaar is, is die wel uitdagender dan enkele maanden geleden, zei Sif vrijdag. En voor de productie ging Sif voorheen uit van 208 kiloton. Onder meer gebrek aan het juiste personeel, een hoog ziekteverzuim en de beperkte omvang van de faciliteiten in Roermond zijn hier debet aan, aldus Van Beers.

In 2022 bedroeg de productie 169 kiloton.

Het orderboek van Sif was per eind september voor 56 kiloton gevuld voor de rest van dit jaar voor. Voor 2024 en daarna zit er voor 668 kiloton aan opdrachten in het boek, waarvan over 301 kiloton nog exclusief wordt onderhandeld.

Voor 2024 en daarna rekende ING in een vooruitblik op een orderboek van 660 kiloton.

In een toelichting zei CEO Van Beers niet tevreden te zijn met de prestaties van Sif qua veiligheid, ondanks geleidelijke verbeteringen. Een diepgaande evaluatie is daarom in het vierde kwartaal gepland, met als doel het presteren op dit vlak te verbeteren.

Verder meldde de topman dat de expansie op de Maasvlakte 2 op schema ligt en binnen de begroting.

