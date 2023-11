Nikola ziet verlies toenemen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Nikola

(ABM FN-Dow Jones) Nikola heeft in het derde kwartaal het verlies zien toenemen, terwijl de omzet fors terugliep. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Amerikaanse fabrikant van elektrische voertuigen. In het afgelopen kwartaal boekte Nikola een verlies van 425,8 miljoen dollar, ofwel 0,50 dollar per aandeel, na een verlies van 236,2 miljoen dollar een jaar eerder. Exclusief niet-terugkerende posten, liep het aangepaste verlies per aandeel op van 0,28 tot 0,30 dollar. De omzet was 1,7 miljoen dollar negatief tegen 24,2 miljoen dollar positief een jaar eerder. De consensus hield rekening met een omzet van 9,5 miljoen dollar. Er werden in het kwartaal slechts 3 trucks afgeleverd, tegen 63 exemplaren vorig jaar. CEO Steve Girsky liet wel weten voor te lopen op de concurrentie met de ontwikkeling van zijn waterstoftrucks. "Er is ruimte om marktaandeel te winnen”, aldus de topman. Bron: ABM Financial News

