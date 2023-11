Beursblik: ING verrast weer positief Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft opnieuw positief verrast met de kwartaalcijfers. Dit stelden analisten van Deutsche Bank donderdag in een rapport. Het nieuwe aandeleninkoopprogramma ter waarde van 2,5 miljard euro is groter dan de analisten hadden verwacht. Gemiddeld werd er gerekend op een nieuw programma van 1,95 miljard euro. De nieuwe inkoop betreft 6 procent van de marktkapitalisatie van ING. "Al met al rapporteerde ING goede resultaten", zeiden de analisten. De winst voor voorzieningen viel 4 procent hoger uit dan verwacht. De kredietverliezen waren met 183 miljoen euro, of 11 basispunten, een duidelijke meevaller, aldus Deutsche. En de CET 1 ratio van 15,2 procent was ruim boven de verwachte 14,4 procent. Verder herhaalde ING de outlook voor 2025, zoals ook was voorzien. Deutsche Bank verwacht dat het aandeel ING vandaag goed zal presteren. De bank hanteert een koopadvies met een koersdoel van 17,00 euro. Bron: ABM Financial News

