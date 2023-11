Kraft Heinz verhoogt winstverwachting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kraft Heinz heeft in het derde kwartaal de verwachtingen overtroffen met zijn resultaat en verhoogde de winstoutlook voor het hele jaar, hoewel de omzet afgelopen kwartaal wat tegenviel. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de fabrikant van onder meer sauzen. Kraft Heinz verhoogde de outlook voor de aangepaste winst per aandeel naar 2,91 tot 2,99 dollar, in plaats van 2,83 tot 2,91 dollar. De autonome omzetgroei zal echter aan de onderkant uitkomen van de eerder aangegeven bandbreedte 4 tot 6 procent. De inspanningen sinds begin dit jaar om het marktaandeel te vergroten en de volumes te laten stijgen, leverden verbeteringen op, volgens topman Miguel Patricio. Derde kwartaal De nettowinst in het derde kwartaal daalde op jaarbasis van 432 miljoen tot 262 miljoen dollar. Exclusief eenmalige posten bedroeg de winst per aandeel 0,72 dollar, wat meer was dan de consensusverwachting volgens FactSet van 0,66 dollar. De omzet groeide met 1,0 procent tot 6,57 miljard dollar en was daarmee iets lager dan verwacht. Analisten rekenden gemiddeld vooraf op 6,71 miljard dollar. De prijzen stegen met 7,1 procent, maar de volumes en de mix hadden een negatieve impact van 5,4 procentpunt. Bron: ABM Financial News

